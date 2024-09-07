Кримінал

Суд виніс вирок двом злодюгам, які пограбували онкохвору харків’янку
7 Вересня 2024 12:28
кримінал
Київський районний суд Харкова визнав винними двох 41-річних чоловіків за фактом розбою, поєднаного з проникненням у житло / Фото Харківська обласна прокуратура

У Харкові засуджено двох зловмисників, які скоїли розбійний напад на онкохвору жінку.

За інформацією обласної прокуратури, у жовтні 2021 року двоє фігурантів проникли до будинку по вул. Басейній у Харкові, де проживала онкохвора жінка. Щоб їх ніхто не зміг упізнати, вони вдягли на обличчя чорні балаклави.

Нападники зв’язали власницю квартири пластиковими стяжками і змусили її показати, де знаходяться гроші. Чоловіки забрали понад 250 тис. гривень, які потерпіла зберігала собі на лікування за кордоном, і зникли з місця злочину.

У листопаді 2021 року правоохоронці викрили їх. Під час проведення обшуків за місцем проживання грабіжників та в автомобілях виявлено та вилучено викрадені грошові кошти та мобільні телефони, які вони використовували для зв’язку.

До винесення вироку фігуранти перебували під вартою.

Обвинувачені свою провину не визнали і висували різні версії, намагаючись виправдати себе.

Вирок винесено Київським районним судом м. Харкова. Одному зловмиснику призначено покарання у вигляді 10 років 6 місяців позбавлення волі, другому – 10 років. Також до обох фігурантів застосовано конфіскацію всього майна.

Триває термін на апеляційне оскарження.


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