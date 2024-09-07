Суд виніс вирок двом злодюгам, які пограбували онкохвору харків’янку

У Харкові засуджено двох зловмисників, які скоїли розбійний напад на онкохвору жінку.

За інформацією обласної прокуратури, у жовтні 2021 року двоє фігурантів проникли до будинку по вул. Басейній у Харкові, де проживала онкохвора жінка. Щоб їх ніхто не зміг упізнати, вони вдягли на обличчя чорні балаклави.

Нападники зв’язали власницю квартири пластиковими стяжками і змусили її показати, де знаходяться гроші. Чоловіки забрали понад 250 тис. гривень, які потерпіла зберігала собі на лікування за кордоном, і зникли з місця злочину.

У листопаді 2021 року правоохоронці викрили їх. Під час проведення обшуків за місцем проживання грабіжників та в автомобілях виявлено та вилучено викрадені грошові кошти та мобільні телефони, які вони використовували для зв’язку.

До винесення вироку фігуранти перебували під вартою.

Обвинувачені свою провину не визнали і висували різні версії, намагаючись виправдати себе.

Вирок винесено Київським районним судом м. Харкова. Одному зловмиснику призначено покарання у вигляді 10 років 6 місяців позбавлення волі, другому – 10 років. Також до обох фігурантів застосовано конфіскацію всього майна.

Триває термін на апеляційне оскарження.