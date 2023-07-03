Суспільство

Суд виніс перші вироки учасникам заворушень у Франції 

3 Липня 2023 09:16
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суд, франція

Суд у французькому місті Гренобль виніс перші вироки учасникам масових заворушень, які виникли після того, як поліцейський застрелив 17-річного хлопця-водія.

Про це повідомляє France Bleu.

Троє учасників масових заворушень отримали вироки від 3 до 6 місяців ув’язнення. Ще 12 осіб були отримали терміни до 4 місяців під домашнім арештом.

Всього суд розглядав справи 30 осіб. Майже всі вони були заарештовані в ніч з п’ятниці на суботу за мародерство. Їх звинувачують у крадіжках одягу, кросівок, парфумів та електроніки.


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