Суд відправив Тищенка під цілодобовий домашній арешт

Суд обрав запобіжний захід для народного депутата Миколи Тищенка – це цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Його підозрюють у незаконному позбавлені волі людини після конфлікту з ексвійськовим у Дніпрі.

Про це повідомляє hromadske.

Перед судовим засіданням Тищенко розповідав журналістам про нібито свою боротьбу із ботофермами, яких, за його словами, багато особливо у Дніпрі.

Під час своєї розмови з журналістами Тищенко відмовився розповісти, чому він розбив свій телефон під час обшуку, пояснивши, що “тривають слідчі дії”.

Також він заявив, що готовий скласти свої депутатські повноваження, коли в Україні не залишиться жодної ботоферми.

Під час засідання прокурор обґрунтував необхідність запобіжного заходу тим, що є ризик, що депутат може залишити місце свого проживання, переховуватись від правоохоронців, виїхати з України або ж продовжити злочинну діяльність.

Крім того, прокурор зазначив, що Тищенко знищив два телефони під час обшуку.

Натомість адвокат Тищенка заявив, що підозра є необґрунтованою, а докази вини парламентаря відсутні. Ще один захисник депутата сказав, що проведені обшуки, мовляв, суперечать нормам законодавства. Він вважає, що на Тищенка правоохоронці здійснюють тиск.

20 червня в центрі Дніпра сталася сутичка між групою людей у формі та балаклавах і чоловіком у цивільному. У соцмережах писали, що чоловік у цивільному — дніпрянин Дмитро Павлов (Син), який воював у підрозділі ГУР МО Kraken. Також у Telegram-каналах стверджували, що на нього напали охоронці народного депутата Миколи Тищенка.