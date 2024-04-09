Суд відхилив клопотання Трампа про перенесення кримінального процесу над ним

Клопотання Трампа про відкладення розгляду кримінальної справи, пов’язаної з незаконною виплатою винагороди порнозірці було выдхилено апеляційним судом штату Нью-Йорк.

Про це йдеться в повідомленні Fox News у понеділок.

«Експрезидент та потенційний кандидат на виборах президента від Республіканської партії у 2024 році прагнув відкласти судовий процес, відбір присяжних по якому має розпочатися 15 квітня. Він також хотів змінити місце проведення судового процесу, попросивши перенести його з Нью-Йорка»,- зазначається в повідомленні.

Аргументи Трампа при цьому спиралися на те, що «опитування та кількісний аналіз публікацій у ЗМІ показує, що справедливе та неупереджене журі не може бути обране зараз на основі упередженого досудового розголосу».

Однак ввечері понеділка суддя відхилила клопотання Трампа.