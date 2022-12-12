Суд в РФ вважає, що полонений українець не має прав

У Москві 235-й гарнізонний військовий суд визнав, що громадянин України Микита Шкрябін, позбавлений волі військовослужбовцями Міноборони РФ під час бойових дій 29 березня, не має в Росії “будь-яких процесуальних прав”, у тому числі – і на адвоката. Про це повідомив у Telegram правозахисник Павло Чіков.

Микита Шкрябін – студент третього курсу Харківського юридичного університету. За словами його матері, які наводить Чиков, він не брав участі у бойових діях.

Суд вважає, що Шкрябін “затриманий за протиправні дії”, проте при цьому він “не є фігурантом будь-яких кримінальних справ”, щодо нього “не ведеться переслідування”. Міноборони РФ не вважає його військовополоненим. Місцезнаходження українського студента, а також процесуальні підстави його утримання російському адвокату чоловіка Леоніду Соловйову не повідомили. У відвідуванні юристові відмовлено.

Захисник звернувся до військово-слідчого управління Слідчого комітету РФ із заявою про злочин невстановлених військовослужбовців російської армії, які тривалий час утримують його підзахисного без зв’язку із зовнішнім світом. СК відмовив у проведенні перевірки. Адвокат подав скаргу до 235-го гарнізонного військового суду. Той визнав бездіяльність військового слідства законним.

Загалом в ізоляції можуть бути кілька тисяч полонених громадян України, зазначив Чиков. Місцезнаходження більшості з них невідоме.