Суд у Німеччині дозволив екстрадувати українця, який відмовляється від служби

У Німеччині суд вперше схвалив екстрадицію громадянина України, який намагався уникнути її уникнути, посилаючись на небажання служити у Силах оборони України.

Про це повідомляє MDR.

Українські правоохоронці звернулися до німецьких колег з запитом про екстрадицію чоловіка, якого підозрюють у погрозах і застосуванні фізичного насильства проти поліцейського під час взяття аналізу крові в лікарні.

Після початку процедури екстрадиції українець оскаржив її, заявивши, що його можуть мобілізувати до війська всупереч його переконанням. Він стверджував, що раніше відмовився від служби з міркувань совісті, але після початку повномасштабного вторгнення Росії таке право було йому відмовлене.

Справу розглянув Вищий земельний суд Дрездена, який звернувся за роз’ясненням до Федерального верховного суду. Той постановив, що відмова від військової служби не є підставою для уникнення екстрадиції.

Суд також наголосив, що право на відмову від військової служби з міркувань совісті не є абсолютним, а Основний закон Німеччини та Європейська конвенція з прав людини не перешкоджають екстрадиції у такому випадку.