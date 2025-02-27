Кримінал

Суд у Франції дав вісім місяців науковцям, які жбурнули коктейлі Молотова в консульство РФ
27 Лютого 2025 20:25
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Суд у Марселі засудив до восьми місяців позбавлення волі двох чоловіків за напад на генеральне консульство Росії.

Про це повідомляє France Info.

60-річного і 48-річного фігурантів справи (відомо, що вони науковці з французького Національного центру наукових досліджень) визнали винними за статтями про псування майна загальнонебезпечним способом і незаконне виготовлення вибухових речовин.

Засуджені зможуть відбувати покарання не у в’язниці, а під домашнім арештом із носінням електронного браслета. Також їм заборонено володіти зброєю протягом наступних п’яти років. Прокуратура вимагала для фігурантів справи рік в’язниці.

Напад на консульство Росії в Марселі стався 24 лютого – у третю річницю початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Двоє чоловіків кинули на територію дипмісії три саморобні вибухові пристрої. Два з них вибухнули, унаслідок цього ніхто не постраждав, матеріальних збитків також немає.


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