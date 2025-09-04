Суд призначив генералу СБУ Вітюку заставу у понад 9 млн гривень

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід бригадному генералу СБУ Іллі Вітюку у вигляді застави розміром понад 9 мільйонів гривень. Його підозрюють у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

Про це повідомляє hromadske.

ВАКС визначив запобіжний захід для ексочільника Департаменту кібербезпеки СБУ, генерала Іллі Вітюка. Йому призначили заставу у розмірі 9 млн 84 тис. гривень.

Під час судового засідання Ілля Вітюк прокоментував оголошення йому підозри в незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

“Вважаю, що якщо така практика свавільного підходу до оголошення підозр і не притягнення надалі до відповідальності прокурорів та детективів продовжиться, то ми прийдемо до правового нігілізму”, — заявив Вітюк.

За словами Вітюка, в тексті обвинувачення немає жодного доказу того, що саме він організував нібито фіктивну підприємницьку діяльність дружини та не знав про вартість квартири, яку вона придбала.

Нагадаємо, 2 вересня НАБУ і САП повідомили, що викрили посадовця СБУ з числа вищого офіцерського складу на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. У СБУ назвали це помстою через затримання Службою кількох співробітників Національного антикорупційного бюро наприкінці липня цього року.