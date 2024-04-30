Кримінал

Суд постановив зняти з митрополита Павла електронний браслет

30 Квітня 2024 15:29
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церква, упц
Митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) / Фото: Синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ

Печерський районний суд Києва постановив зняти електронний браслет з митрополита Павла (Лебедя).

Про це повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури в коментарі “Українській правді“.

Сторона захисту довела суду, що зняття браслету жодним чином не підвищує ризики і митрополит Павло не перешкоджає веденню кримінального провадження.

Проте обвинувачений і досі зобов’язаний не відлучатись з місця свого проживання без рішення суду, крім невідкладних випадків, пов’язаних з небезпекою для життя та здоров’я. Також він має утриматись від спілкування з потерпілими та свідками у кримінальному провадженні, наголошують у прокуратурі.

Служба безпеки України 1 квітня повідомила про підозру колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври, митрополиту УПЦ МП Павлу.

Йому інкримінували 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

В липні 2023 року суд відправив митрополита УПЦ МП Павла під варту та визначив заставу в понад 33 мільйони гривень.

В серпні 2023 року Павла Лебедя було звільнено з-під варти. За нього внесли заставу в розмірі 33 300 000 грн.


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