Суд постановив зняти з митрополита Павла електронний браслет

Печерський районний суд Києва постановив зняти електронний браслет з митрополита Павла (Лебедя).

Про це повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури в коментарі “Українській правді“.

Сторона захисту довела суду, що зняття браслету жодним чином не підвищує ризики і митрополит Павло не перешкоджає веденню кримінального провадження.

Проте обвинувачений і досі зобов’язаний не відлучатись з місця свого проживання без рішення суду, крім невідкладних випадків, пов’язаних з небезпекою для життя та здоров’я. Також він має утриматись від спілкування з потерпілими та свідками у кримінальному провадженні, наголошують у прокуратурі.

Служба безпеки України 1 квітня повідомила про підозру колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври, митрополиту УПЦ МП Павлу.

Йому інкримінували 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

В липні 2023 року суд відправив митрополита УПЦ МП Павла під варту та визначив заставу в понад 33 мільйони гривень.

В серпні 2023 року Павла Лебедя було звільнено з-під варти. За нього внесли заставу в розмірі 33 300 000 грн.