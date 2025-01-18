Суд обрав запобіжний захід водієві, який спричинив ДТП у Вінниці

18 січня Вінницький міський суд ухвалив рішення про запобіжний захід для 22-річного водія, який 16 січня скоїв наїзд на двох 19-річних дівчат. На період досудового розслідування підозрюваний перебуватиме під вартою протягом 60 діб без можливості внесення застави.

Як встановило слідство, водій автомобіля Mercedes, рухаючись вулицею Театральна, перетнув суцільну лінію дорожньої розмітки та виїхав на смугу руху громадського транспорту. Внаслідок цього порушення він збив двох пішоходів, завдавши їм травм.

Дістало!



Один. Острівці, підвищення, антикишені. Їх треба більше на наших вулицях. Щоб так фізично не можна було їхати.



Два. Щоб зробити жертві гірше, водій вибіг і потягнув її по дорозі. Усе жахливо! #вінниця pic.twitter.com/XnQEFaR2O5 — Ігор Кевін (@IhorKevin) January 16, 2025

Після інциденту правоохоронці затримали порушника в процесуальному порядку 16 січня. Наступного дня йому оголосили підозру.