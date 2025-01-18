Кримінал

Суд обрав запобіжний захід водієві, який спричинив ДТП у Вінниці
18 Січня 2025 14:27
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16 січня слідчі слідчого управління затримали водія у процесуальному порядку та 17 січня повідомили йому про підозру / Фото із соцмереж
16 січня слідчі слідчого управління затримали водія у процесуальному порядку та 17 січня повідомили йому про підозру / Фото із соцмереж

18 січня Вінницький міський суд ухвалив рішення про запобіжний захід для 22-річного водія, який 16 січня скоїв наїзд на двох 19-річних дівчат. На період досудового розслідування підозрюваний перебуватиме під вартою протягом 60 діб без можливості внесення застави.

Як встановило слідство, водій автомобіля Mercedes, рухаючись вулицею Театральна, перетнув суцільну лінію дорожньої розмітки та виїхав на смугу руху громадського транспорту. Внаслідок цього порушення він збив двох пішоходів, завдавши їм травм.

Після інциденту правоохоронці затримали порушника в процесуальному порядку 16 січня. Наступного дня йому оголосили підозру.


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