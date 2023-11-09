Кримінал

Суд не призначив запобіжний захід офіцеру, який подарував гранати помічнику Залужного

9 Листопада 2023 15:23
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Залужний

У Печерському суді Києва минув суд, де мали обрати запобіжний захід офіцеру з апарату Головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати помічникові Залужного Геннадію Частякову. Запобіжний захід підозрюваному не обрали.

Як повідомили джерела Суспільного, прокуратура наполягає на домашньому арешті для фігуранта. Підозрюваний, згідно з джерелами, — полковник Андрій Тімченко.

Суддя згодом не задовольнила клопотання про домашній арешт. Як повідомила кореспондентка Суспільного, підозрюваний не коментував питання про те, звідки у нього гранати. Його адвокат сказав, що офіцер нічого не коментуватиме, доки триває слідство. Журналістам заборонили знімати судове засідання.

Статус підозрюваного для чоловіка залишається чинним. В суді Суспільному пояснили: якщо слідчі оголосять нову підозру, тоді судді знову зможуть розглянути можливість обрання запобіжного заходу.

За даними слідства, військовий здобув без відповідного дозволу 8 ручних універсальних наступально-оборонних гранат DM 51A2 та приніс їх до свого кабінету. Згодом він упакував 6 із них у подарунковий дерев’яний ящик та поклав туди пляшку міцного алкоголю.

“Цей ящик він подарував військовослужбовцю Геннадію Частякову з нагоди його дня народження. Цими діями офіцер фактично вчинив збут вибухових пристроїв”, — йдеться у повідомленні ДБР.


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