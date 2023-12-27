Суд конфіскував понад 906 тисяч гривень ексголови Верховного суду Князєва — НАЗК

Печерський райсуд Києва визнав ексголову Верховного суду Всеволода Князєва винним у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання суддями подарунків. Суд зобов’язав Князєва сплатити штраф у 2 550 гривень та конфіскував подарунок в 906 600 гривень.

Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

“Згідно з ч. 2 ст. 23 Закону України “Про запобігання корупції” суддям заборонено приймати подарунки, вартість яких перевищує два прожиткових мінімуми для працездатних осіб”, — зазначили у НАЗК.

Таким чином Князєв, порушуючи цю заборону, отримав подарунок у вигляді оренди квартири у Печерському районі (Липки) міста Києва площею 133 кв.м за ціною, суттєво нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди житла. На підставі договору оренди нерухомого майна, укладеного наприкінці 2017 року, суддя винаймав квартиру для проживання із щомісячною платою 1 тисяча гривень.