Спорт

Стихія завадила відкриттю Australian Open
12 Січня 2025 10:21
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Трибуни турніру Australian Open / Скриншот трансляції
Трибуни турніру Australian Open / Скриншот трансляції

Мельбурн постраждав від повеней, спричинених сильним вітром, градом і проливним дощем, які порушили роботу транспорту та завадили проведенню заходів у місті, включно зі щорічним тенісним турніром Australian Open, пише Bloomberg.

Метеорологічне бюро зареєструвало майже 25 мм дощу за півгодини в Мельбурні одразу після полудня. До вечора безпосередня загроза сильних гроз минула, заявили у відомстві, додавши, що продовжуватимуть стежити за ситуацією.

У неділю до служби порятунку штату надійшло майже 200 дзвінків із проханнями про допомогу в Мельбурні: люди зверталися по допомогу у зв’язку з повенями, поваленими деревами та ушкодженнями будівель, повідомив представник служби телефоном.

Щонайменше дві великі дороги залишалися закритими рано ввечері через повінь у внутрішніх районах Мельбурна, а в деяких районах на південному сході міста затримувалися поїзди.

Дощ змусив глядачів Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу бігти в укриття і призвів до перенесення і скасування матчів, повідомляє news.com.au.


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