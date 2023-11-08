Студенти Львівської політехніки, де працює Фаріон, звернулися до правоохоронців

Студенти Львівської політехніки закликали правоохоронні органи перевірити заяви мовознавиці Ірини Фаріон на предмет порушення статті про «образу честі та гідності військових ЗСУ».

Про це йдеться в заяві колегії та профкому студентів і аспірантів Національного університету Львівська політехніка.

Студенти наголосили, що не можна ображати військовослужбовців, які продовжують захищати Україну від російської агресії.

«Ми на десятому році війни і на другому році повномасштабної війни. Нашому населенню загрожує окупація, загибель від обстрілів, а наша національна ідентичність і свобода під ризиком знищення. Між нами і цими загрозами стоять військовослужбовці, учасники бойових дій, які всіма своїми силами тримають оборону, втрачають здоров’я і життя. У нас не можуть бути припустимими образи їхньої честі та гідності», — йдеться в повідомленні.

Також там вважають, що Фаріон, зокрема, подібними заявами підіграє ворогові – російським окупантам.

«Підігрування ворогові та медійне поширення образливих наративів про російськомовних військовослужбовців, не збігається з цінностями й тією волонтерською підтримкою, яку роблять наші студенти одноосібно, ми як колектив студентської організації та спільнота студентів загалом. Залишаємо за собою право дослідити поведінку Фаріон у контексті освітньо-навчального процесу, наявність подібних закидів під час викладацької діяльності та в роботі зі студентами Львівської політехніки», — підсумували студенти.

7 листопада уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець особисто звернувся до Національної поліції, Служби безпеки України та Нацради з питань телебачення і радіомовлення через скандальну заяву мовознавиці й ексдепутатки Ірини Фаріон про російськомовних військових.

Раніше Фаріон у програмі Рандеву з Яніною Соколовою заявила, що деякі військовослужбовці бригади Азов і 3-ї окремої штурмової бригади спілкуються російською мовою, заявивши, що «категорично цього не приймає» цього. Мовознавиця додала, що не може назвати таких військових українцями.