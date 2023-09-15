Кримінал

Стрілянина в Дніпрі. Жінці, яка була в машині, призначили нічний домашній арешт

15 Вересня 2023 16:46
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поліція

Суд у Дніпрі обрав запобіжний захід жінці, яка стала учасницею інциденту в Дніпрі, коли патрульний смертельно поранив агресивного чоловіка. Її відправили під нічний домашній арешт на два місяці.

Про це повідомили «Радіо Свобода» та «Ґрати».

Як зазначається, про такий запобіжний захід просив прокурор. Бабушкінський районний суд Дніпра призначив жінці домашній арешт із 21:00 до 7:00.

У суді підозрювана в опорі правоохоронцям не визнала свою провину та просила суддю не задовольняти клопотання прокуратури, натомість відпустити її під особисте зобов’язання. У суді вона була без адвоката.

У Дніпрі 29 серпня патрульний смертельно поранив чоловіка, який, за даними правоохоронців, агресивно поводився після зупинки авто. Державне бюро розслідувань наразі перевіряє, наскільки правомірним було застосування зброї.


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