Стрілянина в аеропорту Кишинева: двоє загиблих

Щонайменше двоє людей загинули внаслідок стрілянини в аеропорту Кишинева.

За попередніми даними, стрілянину вчинив іноземець, якому заборонили в’їзд до країни.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, він прилетів із Туреччини.

Повідомляється, що чоловік вихопив зброю у прикордонника та зробив кілька пострілів, після чого забарикадувався в одному із приміщень та взяв заручників.

Пасажирів із будівлі евакуювали, аеропорт не приймає та не відправляє рейси.

“Спецназ поліції перебуває у повній бойовій готовності, щоб знешкодити нападника, на рахунку якого вже дві жертви”, – повідомила прес-служба МВС Молдови.

Там додали, що в аеропорту присутнє все керівництво міністерства.

Пізніше в МВС повідомили, що стрілок знешкоджений. Також повідомляється, що його поранено.

Уряд Молдови повідомив подробиці інциденту:

«У міжнародному аеропорту Кишинева іноземному громадянину було відмовлено у в’їзді до Республіки Молдова.

Під час його супроводу в зону для повернення він схопив пістолет прикордонника і смертельно поранив двох людей. Агресор був нейтралізований».

Щойно МВС Молдови повідомило, що вбивцею виявився росіянин. За даними молдавського сайту «Плюсмедіа» чоловік, що стріляв в аеропорту, — росіянин з ПВК «Вагнер».

UPD: Прем’єр Молдови повідомив, що стрілянину в аеропорту Кишинева влаштував громадянин Таджикистану.