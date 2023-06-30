Кримінал

Стрілянина в аеропорту Кишинева: двоє загиблих

30 Червня 2023 18:50
72
читать на русском →
аеропорт, молдова, кримінал

Щонайменше двоє людей загинули внаслідок стрілянини в аеропорту Кишинева.

За попередніми даними, стрілянину вчинив іноземець, якому заборонили в’їзд до країни.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, він прилетів із Туреччини.

Повідомляється, що чоловік вихопив зброю у прикордонника та зробив кілька пострілів, після чого забарикадувався в одному із приміщень та взяв заручників.

Пасажирів із будівлі евакуювали, аеропорт не приймає та не відправляє рейси.

“Спецназ поліції перебуває у повній бойовій готовності, щоб знешкодити нападника, на рахунку якого вже дві жертви”, – повідомила прес-служба МВС Молдови.

Там додали, що в аеропорту присутнє все керівництво міністерства.

Пізніше в МВС повідомили, що стрілок знешкоджений. Також повідомляється, що його поранено.

Уряд Молдови повідомив подробиці інциденту:

«У міжнародному аеропорту Кишинева іноземному громадянину було відмовлено у в’їзді до Республіки Молдова.

Під час його супроводу в зону для повернення він схопив пістолет прикордонника і смертельно поранив двох людей. Агресор був нейтралізований».

Щойно МВС Молдови повідомило, що вбивцею виявився росіянин. За даними молдавського сайту «Плюсмедіа» чоловік, що стріляв в аеропорту, — росіянин з ПВК «Вагнер».

UPD: Прем’єр Молдови повідомив, що стрілянину в аеропорту Кишинева влаштував громадянин Таджикистану.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
30 Червня 2023 20:10
22

В Україні 1 липня завершується “ковід”-карантин
30 Червня 2023 21:17
2

На новому знімку військової бази в Білорусі майже 300 наметів
30 Червня 2023 19:02
35

Генштаб: До 10 руських солдат підірвалося на мінах, які встановлено попередньою ротацією
30 Червня 2023 18:50
72

Стрілянина в аеропорту Кишинева: двоє загиблих
30 Червня 2023 18:25
67

До Харкова привезли собак та кішок із затоплених районів Херсона (фото)
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Украина готовит запрет наличных расчётов
Олексій КІКІРЕШКО

Чи зуміє команда Ротаня стрибнути вище голови?
Юрий САПРОНОВ

Моя мотивація
Александр КИРШ

Сегодняшние лидеры: сравниваем со сломавшими империю зла
Александр КИРШ

На деревню дедушке, или Украина — не Израиль и даже не Тайвань
Віталій ПОРТНИКОВ

И Шойгу боится потери Крыма
усі думки