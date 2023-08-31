Кримінал

Стрілянина у Дніпрі: відкрили справу за посягання на життя патрульних

31 Серпня 2023 15:20
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поліція

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних поліцейських, внаслідок чого почалася стрілянина у Дніпрі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Зазначається, що відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли за ст. 348 Кримінального кодексу.

Обставини правопорушення щодо патрульних поліцейських встановлять слідчим шляхом.

Додамо, що за посягання на життя працівника поліції передбачене покарання – від 9-ти до 15-ти років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.


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