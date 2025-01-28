Суспільство

Стрілки годинника Судного дня перевели ближче до “ядерної опівночі”
28 Січня 2025 18:08
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Стрілки Годинника Судного дня, який символізує загрозу глобальної катастрофи, переведені на одну секунду ближче до опівночі. Тепер він показує 23:58:31. 

Так близько до опівночі – символу глобальної ядерної катастрофи – стрілки годинника до цього не були ніколи.

У 2023 році на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну і підвищення ядерної ескалації стрілки годинника перевели одразу на 10 секунд – до 23:58.30, що стало рекордно близькою позначкою до опівночі.

Годинник Судного дня – це проєкт журналу “Бюлетень вчених-атомників”, що існує з 1947 року. Рішення про пересування стрілок (або про те, що їх потрібно залишити на місці) щорічно ухвалюється радою директорів журналу за участю експертів і вчених. Спочатку вони були встановлені на 23:53. Найбільше віддалення від опівночі (23:43) було зафіксовано 1991 року, після закінчення холодної війни.


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