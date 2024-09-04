Політика

Стрільця звільнили з посади глави Міндовкілля
4 Вересня 2024 13:49
читать на русском →
вру
Руслан Стрілець /Вікіпедія

Верховна Рада підтримала відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Телеграмі.

За його словами, за це рішення проголосували 244 народних депутати.

Руслан Стрілець з 2019 по 2020 рік обіймав посаду заступника директора Департаменту з питань управління відходами, екологічної безпеки та переходу до кругової економіки в Міністерстві енергетики та захисту довкілля.

2 липня 2020 року він був призначений заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

3 листопада 2021 р. Стрілець призначений виконувачем обов’язків міністра, а 14 квітня 2022 року – міністром захисту довкілля та природних ресурсів України.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
4 Вересня 2024 17:35

Німеччина замовила для України 17 ЗРК IRIS-T
4 Вересня 2024 16:52

Складна ситуація залишається на Покровському і Курахівському напрямках, – Генштаб
4 Вересня 2024 16:31

МВФ хоче від України підвищення податків та девальвації гривні, – Bloomberg
4 Вересня 2024 14:35

Україна та Ірландія уклали двосторонню безпекову угоду
4 Вересня 2024 13:38

У Львові закінчили аварійно-рятувальні роботи
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
усі думки