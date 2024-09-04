Стрільця звільнили з посади глави Міндовкілля

Верховна Рада підтримала відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Телеграмі.

За його словами, за це рішення проголосували 244 народних депутати.

Руслан Стрілець з 2019 по 2020 рік обіймав посаду заступника директора Департаменту з питань управління відходами, екологічної безпеки та переходу до кругової економіки в Міністерстві енергетики та захисту довкілля.

2 липня 2020 року він був призначений заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

3 листопада 2021 р. Стрілець призначений виконувачем обов’язків міністра, а 14 квітня 2022 року – міністром захисту довкілля та природних ресурсів України.