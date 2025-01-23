Суспільство

Стратком ЗСУ назвав заяву Безуглої про “мільйонні премії генералітету” фейком
23 Січня 2025 21:50
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Мар'яна Безугла / Фото: facebook.com/bezuhlamariana
Мар'яна Безугла / Фото: facebook.com/bezuhlamariana

У головному управлінні комунікацій Збройних сил України спростували щодо “мільйонних премій» вищому військовому керівництву, яку напередодні поширила народна депутатка Мар’яна Безугла. Інформацію народної обраниці у відомстві назвали фейком.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Страткома ЗСУ.

“Так, заохочувальний фонд Головнокомандувача Збройних сил України у 2024 році становив 19 мільйонів гривень. Заохочувальні премії були виплачені 426 військовослужбовцям всіх категорій (солдатам, сержантам, офіцерам). Заохочувальний фонд начальника Генерального штабу ЗС України минулого року становив 1,8 млн грн, але загалом була використана значно менша сума для преміювання 22 військовослужбовців”, – йдеться у повідомленні.

Також у головному управлінні комунікацій ЗСУ зазначили, що без матеріальних заохочень військовослужбовців – як солдатів, так і офіцерів – “не може функціонувати будь-яка боєздатна армія”.

У Страткомі ЗСУ закликали керуватися перевіреною інформацією та не поширювати фейки, що дискредитують захисників України та підживлюють ворожу пропаганду.

Нагадаємо, 22 січня нардепка Мар’яна Безугла у Facebook опублікувала скриншот документа про грошові премії, які вона назвала преміями генералітету.

Документ з Facebook Мар’яни Безуглої / Фото: facebook.com/bezuhlamariana

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