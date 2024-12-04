Політика

Стратегічна мета України – вступ до НАТО – Сибіга
4 Грудня 2024 13:30
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нато, україна
Андрій Сибіга / Фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що Україна не наполягає на прискореному вступі до НАТО під час війни, враховуючи позицію окремих країн-членів альянсу.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у спілкуванні з журналістами на полях міністерської зустрічі НАТО.

Відповідаючи на запитання про можливий формат членства і застосування статті 5, Сибіга підкреслив, що наразі такі переговори не ведуться. “Для цього потрібен відповідний час”, – додав він.

Міністр визнав, що досягнення домовленості про вступ до НАТО під час війни є малоймовірним. За його словами, деякі країни-члени альянсу вважають, що приєднання України може призвести до їхнього прямого залучення у війну, чого Київ прагне уникнути.

Водночас Україна залишається відданою своїй стратегічній меті – членству в НАТО, яке розглядається як єдина надійна гарантія безпеки. “Нашою стратегічною метою залишається вступ до НАТО”, – наголосив Сибіга, посилаючись на нещодавно оприлюднену позиційну заяву.


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