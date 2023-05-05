Політика

Сторони у “зерновій угоді” знову не домовилися

5 Травня 2023 22:08
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зерновий коридор

Представники України, Туреччини та ООН у п’ятницю не змогли домовитися з Росією про включення нових суден до списку на прохід до українських портів за сільгосппродукцією та назад. Представник ООН оголосив, що наступного тижня відбудеться зустріч на тему “зернової угоди” на високому рівні.

Заступник прес-секретаря ООН Фархан Хак додав, що огляд та перепустка вже включених до списку судів продовжиться.

Раніше згадана Хаком зустріч на високому рівні – на рівні заступників міністрів оборони – планувалася на сьогодні, 5 травня, але потім, як оголосила турецька сторона, її було відкладено, оскільки знадобилося раніше провести зустріч технічного персоналу.

Як повідомляє агентство Reuters, у квітні Росія повідомила решту трьох сторін угоди, що не збирається затверджувати включення до списку на прохід нових суден, якщо вони не встигають пройти туди і назад до 18 травня.

18 травня спливає термін дії “зернової угоди”, за якою відновився експорт сільгосппродукції з українських портів, до того, у перші місяці війни, заблокованих російським флотом. Тепер Росія загрожує виходом із цієї угоди.

За даними Спільного координаційного центру, створеного в рамках угоди, зараз у черзі на прохід у Чорне море до українських портів залишилося лише одне судно. На огляд з вантажем з українських портів чекають 25 суден. 13 суден перебувають на завантаженні в портах України і ще сім – у дорозі Чорним морем у тому чи іншому напрямку.


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