Суспільство

Столицю вночі атакувало понад 10 безпілотників: всі збиті

2 Серпня 2023 07:15
бпла, київ

Сили протиповітряної оборони збили всі ударні безпілотники росіян, які вночі 2 липня атакували Київ. Загалом знищено понад 10 дронів.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram.

“Попередьно противник застосував баражуючі боєприпаси типу “Shahed”. Групи дронів заходили на Київ одночасно з кількох напрямків.

Силами і засобами ППО усі повітряні цілі – понад 10 БпЛА – були своєчасно виявлені та знищені”.

Очільник КМВА також повідомив, що падіння уламків збитих ворожих дронів зафіксовано в Соломʼянському, Голосіївському і Святошинському районах Києва.

“Є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття. Без серйозних руйнувань та пожеж. Інформація щодо потерпілих відсутня”, – розповів Попко.


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