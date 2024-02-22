Столтенберг заявив, що Україна зможе завдавати ударів з F-16 за межами своїх кордонів

Коли Україна отримає винищувачі F-16 від союзників, то матиме право на самооборону, включно з завданням ударів по законних російських військових цілях за межами України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю Радіо Свобода.

Він повторив, що всі союзники України хочуть, щоб вони були там якомога раніше, але сказав, що ефект від F-16 буде сильнішим, якщо пілоти будуть добре навчені, а екіпажі технічного обслуговування та інший допоміжний персонал добре підготовлені.

«Тож я думаю, що ми повинні слухати військових експертів саме тоді, коли ми будемо готові або коли союзники будуть готові розпочати надсилання та доставлення F-16. Чим швидше, тим краще», — сказав Столтенберг.

Він також додав, війна в Україні є загарбницькою, і Україна має право на самооборону, включно з завданням ударів по законних російських військових цілях за межами України.