Суспільство

Столтенберг заявив, що Україна має наносити удари по РФ задля оборони

31 Травня 2024 10:20
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рф, україна, столтенберг
Єнс Столтенберг / Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенбенг заявив, що України має право бити по території РФ.

Про це Столтенберг заявив на міністерській зустрічі НАТО у Празі.

“Україна має право на самооборону і це включає удари по цілях на території Росії. Це стає ще більш нагальним, на фоні відкриття нового фронту (у Харківській області)”.

Столтенберг наголосив, що його переконання пов’язане із тим, що удари ЗСУ по Росії мають оборонний характер.

“Україна повинна мати право завдавати удари у відповідь, щоби захищатися”, – підкреслив генсек, окремо наголосивши, що для ефективного захисту Україна має використовувати новітню натівську зброю.

Він також нагадав, що дедалі більше держав-членів НАТО надають дозвіл Україні для використання своєї зброї, але не розповів, які умови висуваються при цьому для ЗСУ.

“Ми очікуємо, що це (удари по Росії, − ред.) буде здійснюватися відповідально”, – підсумував Столтенберг.


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