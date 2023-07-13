Політика

Столтенберг заявив про розробку НАТО планів на випадок нападу РФ

13 Липня 2023 16:43
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нато, столтенберг, рф, оборона

Країни НАТО розробили плани оборони у разі нападу Росії. Вони є найобширнішими після завершення Холодної війни. 

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє BILD

Передовсім йдеться про те, що верховний головнокомандувач НАТО в Європі в разі виникнення загрози може ухвалювати частину рішень без консультацій зі структурами Альянсу. Крім того, сили підвищеної бойової готовності в Європі збільшать до 300 тисяч солдатів та офіцерів. Також країни “східного флангу” підтримають бойові групи союзників по альянсу:

  • німецькі солдати захистять Литву,
  • канадські – Латвію,
  • британці – Естонію,
  • американці – Польщу.

Столтенберг додав, що обговорюється створення другого штабу сухопутних сил НАТО у Вісбадені. Як відомо, що перший розташований в Ізмірі.

Найважливішим логістичним вузлом стане Німеччина. Також, буде вжито додаткових заходів забезпечення захисту трубопроводів та інших комунікацій від можливих російських диверсій.

Зауважується, що інвестиції членів альянсу в оборону мають становити не менше 2% від ВВП країни.

“НАТО займеться розширенням підрозділів з важким озброєнням, здатних витримати запеклі бої, а також посилити системи ППО, збільшити запаси далекобійної артилерії та ракет”, – резюмував глава Північноатлантичного альянсу.


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