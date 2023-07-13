Столтенберг заявив про розробку НАТО планів на випадок нападу РФ

Країни НАТО розробили плани оборони у разі нападу Росії. Вони є найобширнішими після завершення Холодної війни.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє BILD
Передовсім йдеться про те, що верховний головнокомандувач НАТО в Європі в разі виникнення загрози може ухвалювати частину рішень без консультацій зі структурами Альянсу. Крім того, сили підвищеної бойової готовності в Європі збільшать до 300 тисяч солдатів та офіцерів. Також країни “східного флангу” підтримають бойові групи союзників по альянсу:
- німецькі солдати захистять Литву,
- канадські – Латвію,
- британці – Естонію,
- американці – Польщу.
Столтенберг додав, що обговорюється створення другого штабу сухопутних сил НАТО у Вісбадені. Як відомо, що перший розташований в Ізмірі.
Найважливішим логістичним вузлом стане Німеччина. Також, буде вжито додаткових заходів забезпечення захисту трубопроводів та інших комунікацій від можливих російських диверсій.
Зауважується, що інвестиції членів альянсу в оборону мають становити не менше 2% від ВВП країни.
“НАТО займеться розширенням підрозділів з важким озброєнням, здатних витримати запеклі бої, а також посилити системи ППО, збільшити запаси далекобійної артилерії та ракет”, – резюмував глава Північноатлантичного альянсу.