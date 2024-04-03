Політика

Столтенберг заявив про постійне нарощування військової потужності Росією

3 Квітня 2024 13:24
столтенберг, рф

Генеральний секретар НАТО закликав союзників збільшити підтримку України.

Про це Єнс Столтенберг заявив перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі 3 квітня.

“Ми бачимо, як вони отримують значні обсяги боєприпасів та зброї з Північної Кореї та Ірану. І як Росія змогла перевести економіку на воєнні рейки. І як Москва готова платити дуже високу ціну – як людьми, так і технікою – для мінімальних здобутків на полі бою в Україні, практично не зважаючи на людські життя”, – сказав генсек.

За його словами, саме це підкреслює необхідність союзників робити більше – не лише для задоволення нагальних потреб України, а й для створення більш довгострокових структур.


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