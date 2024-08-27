Політика

Столтенберг скликає засідання Ради Україна-НАТО
27 Серпня 2024 19:29
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війна, нато
Прапори України та НАТО / Фото: AP

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прохання української влади 28 серпня скличе засідання Ради Україна-НАТО.

Про це повідомляє агентство Reuters.

“Завтрашня зустріч відбудеться після недавньої хвилі важких ударів Росії по українському цивільному населенню та інфраструктурі”, – заявила речниця Альянсу Фара Дахлаллах.

Під час засідання міністр оборони України Рустем Умєров поінформує членів Альянсу про ситуацію на полі бою та пріоритетні потреби в силах і засобах.

Рада Україна-НАТО була створена минулого року для тіснішої координації між Альянсом і Києвом. Засідання Ради зазвичай відвідують посли країн-членів НАТО і українські урядовці.

26 серпня Росія завдала наймасованішого авіаобстрілу України. Загалом ворог використав 236 засобів авіаураження: 127 ракет і 109 ударних безпілотників. Силам оборони України вдалося збити 201 ціль: 102 ракети та 99 БпЛА.


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