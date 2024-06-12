Столтенберг розповів про очікування від Вашингтонського саміту НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг очікує, що на саміті НАТО у Вашингтоні країни-члени узгодять комплексний пакет військової та фінансової підтримки України, а також домовляться про чіткі формулювання щодо членства України.

Про це він сказав на пресконференції напередодні засідання контактної групи у форматі “Рамштайн”, повідомляє “Суспільне”.

Столтенберг очікує, що члени Альянсу узгодять комплексний пакет допомоги Україні — угоду про те, що НАТО відіграватиме провідну роль у наданні і координації військової підтримки, допомоги в галузі безпеки і тренувань для України.

“Це важливо, частково тому, що це допомагає Україні задовольнити нагальні потреби захистити себе, а також гарантувати, що НАТО буде поруч і допоможе розбудовувати ЗСУ, забезпечити повну оперативну сумісність, а отже, допомогти Україні рухатись до повноправного членства в НАТО”, — сказав він.

По-друге, Генсек НАТО очікує узгодження фінансових зобов’язань.

“І це те, над чим ми зараз працюємо тут, в НАТО, готуючись до майбутнього саміту в липні, і це також буде довгостроковим зобов’язанням”, — сказав Столтенберг.

Третім його очікуванням є те, що члени Альянсу домовляться про чіткі формулювання щодо членства України.

“Не мені вдаватися в деталі і точні формулювання, але я очікую, що ці формулювання будуть ще чіткішими в нашому зобов’язанні, що Україна стане членом НАТО”, — сказав генсек НАТО.

Столтенберг також очікує, що члени Альянсу зроблять важливі заяви до саміту, а також під час саміту, про надання більшої кількості систем ППО, артилерії, ракет, які “терміново потрібні для того, щоб Україна перемогла як суверенна, незалежна нація”.

“Без цього, звичайно, не може обговорюватися питання членства. Ми повинні забезпечити перемогу України, це мінімум для того, щоб Україна стала членом Альянсу”, — сказав він.