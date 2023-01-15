Політика

Столтенберг прогнозує більше важкої зброї для України

15 Січня 2023 21:03
36
нато, столтенберг

Україна може розраховувати на збільшення поставок важкого озброєння від західних країн найближчим часом.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю газеті Handelsblatt.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Брюсселі посилює тиск на уряд Німеччини, щоб той відправив в Україну танки Leopard 2. 

“Ми перебуваємо у вирішальній фазі війни. Тому важливо, щоб ми надали Україні зброю, необхідну для перемоги. Військова підтримка України — це найшвидший шлях до миру”, – заявив генсек.

Стосовно ризику ядерної ескалації, про який Шольц неодноразово згадував, Столтенберг сказав: “Ризик застосування ядерної зброї низький”. Китай та інші країни надіслали  Росії повідомлення, “що ядерну зброю не можна використовувати”.

Столтенберг високо оцінив рішення канцлера Олафа Шольца оснастити Збройні сили України бойовими машинами Marder. Подальші рішення мають бути ухвалені на зустрічі союзників у форматі “Рамштайн” 20 січня. 

“Останні зобов’язання щодо важкого обладнання є важливими — і я очікую, що найближчим часом буде більше”, – резюмував генеральний секретар НАТО.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
15 Січня 2023 09:02
99

Дніпро: кількість загиблих зросла до 30, оголошена триденна жалоба (оновлено)
15 Січня 2023 19:23
269

Фронт перемістився за межі Соледара, – військовий про ситуацію в місті
15 Січня 2023 17:52
56

Грузія відмовилася надати Україні “Буки” через небажання втягуватися у війну
15 Січня 2023 16:53
116

Німецький виробник не зможе надати танки Україні у 2023 році, навіть якщо уряд дозволить
15 Січня 2023 13:17
153

Помер грузинський співак і актор Вахтанг Кікабідзе
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Пёсик Трампик?
Сергій ПРИТУЛА

Єдність, яка вразила світ
Александр КИРШ

Аналитические провалы США не меньше провалов мордора
Юрій БУТУСОВ

Репортаж із Соледара
Александр КИРШ

Старое Рождество и Новая Украина
Юрій ЛУЦЕНКО

2023 буде роком нашої Перемоги
усі думки