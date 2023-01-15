Столтенберг прогнозує більше важкої зброї для України

Україна може розраховувати на збільшення поставок важкого озброєння від західних країн найближчим часом.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю газеті Handelsblatt.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Брюсселі посилює тиск на уряд Німеччини, щоб той відправив в Україну танки Leopard 2.

“Ми перебуваємо у вирішальній фазі війни. Тому важливо, щоб ми надали Україні зброю, необхідну для перемоги. Військова підтримка України — це найшвидший шлях до миру”, – заявив генсек.

Стосовно ризику ядерної ескалації, про який Шольц неодноразово згадував, Столтенберг сказав: “Ризик застосування ядерної зброї низький”. Китай та інші країни надіслали Росії повідомлення, “що ядерну зброю не можна використовувати”.

Столтенберг високо оцінив рішення канцлера Олафа Шольца оснастити Збройні сили України бойовими машинами Marder. Подальші рішення мають бути ухвалені на зустрічі союзників у форматі “Рамштайн” 20 січня.

“Останні зобов’язання щодо важкого обладнання є важливими — і я очікую, що найближчим часом буде більше”, – резюмував генеральний секретар НАТО.