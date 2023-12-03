Столтенберг про війну в Україні: Нам потрібно готуватися до поганих новин

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю німецькому телеканалу Das Erste назвав ситуацію з Україною критичною.

“Нам потрібно готуватися до поганих новин. Конфлікти розвиваються поетапно. Але ми маємо підтримувати Україну як у погані, так і в добрі часи”, – сказав Столтенберг.

Він визнав, що західні союзники не змогли поставити Києву боєприпаси у достатній кількості.

Столтенберг не став відповідати на запитання журналіста про те, як зараз потрібно діяти українській армії. Глава НАТО зазначив, що ухваленням складних рішення займається керівництво України та військові.