Політика

Столтенберг про допомогу Україні: кожен день має значення

14 Лютого 2023 09:25
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зброя, рамштайн

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на необхідності термінової підтримки України і закликав до якнайшвидшої доставки обіцяної військової допомоги, пише The Guardian.

Він зазначив, що підтримка України змінювалась у міру розвитку війни. Столтенберг наголосив на важливості якнайшвидшої доставки бойових машин піхоти, бронетехніки та бойових танків, враховуючи терміновість ситуації.

Столтенберг також визнав, що обговорюється питання щодо надання Україні літаків, яке, як очікується, буде розглянуто на зустрічі у Брюсселі. Однак він підкреслив, що постачання літаків вимагатиме часу.

І, як ви бачили у ЗМІ, зараз також триває дискусія щодо літаків, і я очікую, що це також буде розглянуто на зустрічах тут, у Брюсселі.

Але дозвольте мені додати дві речі, а це швидкість, терміновість. Бо якою б не була думка про літаки, на це потрібен час.

Зараз Україні потрібна термінова підтримка. Тому моїм головним пріоритетом є забезпечення якнайшвидшої поставки союзниками бойових машин піхоти, броні та бойових танків, тому що кожен день має значення.

Коментарі Столтенберга прозвучали на тлі занепокоєння з приводу нарощування російських військ поблизу українського кордону та посилення напруженості між двома країнами.


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