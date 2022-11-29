Столтенберг попередив про другу хвилю українських біженців

Генсек НАТО попередив, що Путін продовжуватиме атаки на цивільну інфраструктуру України через невдачі на полі бою. І це призведе до нової хвилі біженців з України в Європу.

Єнс Столтенберг сказав про це у своєму виступі перед початком дводенної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Бухаресті, головна тема якої – війна в Україні, передає BBC.

Керівник альянсу зазначив, що Росія була змушена відступити з територій навколо Києва, Харкова і Херсона, а це, на думку Столтенберга, “ознака її слабкості”.

“Росія зазнає поразки на полі бою. У відповідь на це вони атакують цивільні міста, тому що не можуть завоювати нові території України, а також уникнути поступового звільнення окупованих територій українськими військовими”.

Генсек також заявив, що в Росії закінчуються боєприпаси, через це Москва звернулась по допомогу до Ірану.

“Путін і Росія готові заподіяти страждання та досягти такого рівня жорстокості, якого ми не бачили в Європі з часів Другої світової”.

Через масовані ракетні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України можлива нова хвиля біженців у Європу, вважає Столтенберг.

“Останні дані показують, що з 24 лютого до 22 вересня понад 7,4 мільйона біженців втекли з України до Європи. Але ми повинні бути готові до того, що до Європи прибуде більше біженців”, – попередив він.