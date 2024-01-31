Політика

Столтенберг обговорив допомогу Україні з членами керівництва Конгресу

31 Січня 2024 07:28
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допомога, україна, столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрівся зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном та іншими членами керівництва Конгресу у Вашингтоні для обговорення підтримки України.

Про це повідомляє пресслужба НАТО, передає УП.

Столтенберг подякував США за підтримку України і підкреслив, що ця підтримка залишається вирішальною для України і стабільності Європи.

Генсек наголосив, що сильний Альянс відповідає стратегічним інтересам Сполучених Штатів, і що завдяки НАТО у США більше друзів і союзників, ніж у будь-якої іншої держави.


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