Столтенберг обговорив допомогу Україні з членами керівництва Конгресу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрівся зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном та іншими членами керівництва Конгресу у Вашингтоні для обговорення підтримки України.

Про це повідомляє пресслужба НАТО, передає УП.

Столтенберг подякував США за підтримку України і підкреслив, що ця підтримка залишається вирішальною для України і стабільності Європи.

Генсек наголосив, що сильний Альянс відповідає стратегічним інтересам Сполучених Штатів, і що завдяки НАТО у США більше друзів і союзників, ніж у будь-якої іншої держави.