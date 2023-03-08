Столтенберг: не виключено, що Бахмут може пасти найближчими днями

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не виключає, що російські сили візьмуть Бахмут найближчими днями. Про це він заявив на зустрічі міністрів оборони країн Євросоюзу, яка проходить у Стокгольмі.

“Те, чого Росії не вистачає якісно, вони намагаються компенсувати кількісно. Вони зазнали великих втрат… Це лише підкреслює, що ми не маємо недооцінювати Росію. Ми маємо продовжувати підтримувати Україну”, – заявив Столтенберг. За його словами, можлива поразка українських сил у Бахмуті не обов’язково стане переломним моментом війни.

У вівторок президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення тримати оборону Бахмута – тактичне рішення, ухвалене українським командуванням. Зеленський додав, що ЗСУ не допустять, щоб українські військові, які обороняли місто, потрапили в оточення.