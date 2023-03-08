Політика

Столтенберг: не виключено, що Бахмут може пасти найближчими днями

8 Березня 2023 16:35
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нато, бахмут

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не виключає, що російські сили візьмуть Бахмут найближчими днями. Про це він заявив на зустрічі міністрів оборони країн Євросоюзу, яка проходить у Стокгольмі.

“Те, чого Росії не вистачає якісно, вони намагаються компенсувати кількісно. Вони зазнали великих втрат… Це лише підкреслює, що ми не маємо недооцінювати Росію. Ми маємо продовжувати підтримувати Україну”, – заявив Столтенберг. За його словами, можлива поразка українських сил у Бахмуті не обов’язково стане переломним моментом війни.

У вівторок президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення тримати оборону Бахмута – тактичне рішення, ухвалене українським командуванням. Зеленський додав, що ЗСУ не допустять, щоб українські військові, які обороняли місто, потрапили в оточення.


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