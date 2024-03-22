Стефанішина прокоментувала заклики США не бити по російським НПЗ 

Віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції заявила, що нафтопереробні заводи на території РФ являються законними цілями України. У даному випадку Україна діє за стандартами НАТО.

Про це Стефанішина відповіла на “Київському Безпековому Форумі”.

У Стефанішиної запитали, як українська сторона відреагувала на статтю про нібито заклики США до України припинити удари по російських НПЗ.

“Українська сторона відповіла, я думаю, якраз досягненням своїх цілей і дуже успішними операціями, проведеними на території Російської Федерації.

Також є заяви й інших офіційних осіб, що це є абсолютно законні цілі з військового погляду. Ми розуміємо заклики американських партнерів. Водночас ми воюємо тими спроможностями, ресурсами і практиками, які наявні у нас.

Я хочу нагадати колегам, які роблять такі заяви, коли у лютому 2022 року, я говорила зі штаб-квартирою НАТО, щоб вони звернулися до ООН, оскільки вони спроможні “закрити небо” над Україною.

Вони сказали: Ольга, ти ж не розумієш стандартів НАТО. У розумінні НАТО це означає насамперед знищити інфраструктуру на території Росії, яка дає можливість бомбити українські міста. Заводи, які вироблять ракети. Тому, ми діємо відповідно до найкращих стандартів НАТО”.