В останній день року в Україні потеплішає до +8°

У понеділок, 30 грудня, в Україні без суттєвих опадів. У західних та Вінницькій областях вночі та вранці туман, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; у Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

У Києві в понеділок без суттєвих опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 2-4° тепла.

У вівторок, 31 грудня, в Україні без опадів.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла, у південній частині 3-8° тепла.

У Києві 31 грудня без опадів. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла; вдень 2-4° тепла.