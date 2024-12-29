Суспільство

В останній день року в Україні потеплішає до +8°
29 Грудня 2024 20:59
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Харків напередодні нового року / Фото Facebook Сергій Козлов

У понеділок, 30 грудня, в Україні без суттєвих опадів. У західних та Вінницькій областях вночі та вранці туман, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; у Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

У Києві в понеділок без суттєвих опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 2-4° тепла.

У вівторок, 31 грудня, в Україні без опадів.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла, у південній частині 3-8° тепла.

У Києві 31 грудня без опадів. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла; вдень 2-4° тепла.


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