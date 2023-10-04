Стефанішина повідомила про представлення оновленого плану реформ на засіданні Ради Україна-НАТО

У Брюсселі 4 жовтня відбулось перше засідання Ради Україна-НАТО на виконання рішень останнього саміту Північноатлантичного альянсу, який відбувся у липні цього року у Вільнюсі.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у соцмережі X (раніше — Twitter).

За словами урядовиці, на Раді Україна-НАТО українська сторона представила оновлений план політичних, безпекових та оборонних реформ, пов’язаних з оновленою Річною національною програмою (РНП) – інструментом контролю за відповідністю України членству у військово-політичному блоці.

“Країни-члени НАТО зроблять свій внесок у РНП, тож до кінця 2023 року ми маємо розпочати реалізацію заходів, які наблизять нас до членства в НАТО”, – йдеться у дописі Ольги Стефанішиної.

Вона додала, що сторони також домовилися про “комплексне створення підструктур Ради Україна-НАТО для забезпечення її роботи в цілодобовому режимі”.

Крім того, Україна представила пріоритетні проекти в межах Комплексного пакета допомоги (КПД) НАТО щодо оперативної сумісності, закупівель, розмінування та соціальної адаптації.

“Деякі члени Північноатлантичного альянсу оголосили про додаткові фінансові внески на проекти КПД”, – написала Стефанішина без уточнень.

Зі свого боку в НАТО заявили, що засідання Ради Україна-НАТО мало на меті “підтвердити довгострокову підтримку України з боку Альянсу і розвинути рішення Вільнюського саміту”. Засідання відбулося під головуванням заступника генсека НАТО Мірчі Джоане.