Віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина написала заяву про відставку.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

“До Верховної Ради України надійшла заява від Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішиної О.В. про відставку”, – повідомив він.

Заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.

Раніше до Ради надійшли кілька заяв про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, міністра юстиції Дениса Малюськи, міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця та від голови Фонду державного майна Віталія Коваля.