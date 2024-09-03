Політика

Стефанішина написала заяву про відставку
3 Вересня 2024 21:16
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кадри, рада
Ольга Стефанішина / Facebook/Olga Stefanishyna

Віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина написала заяву про відставку.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

“До Верховної Ради України надійшла заява від Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішиної О.В. про відставку”, – повідомив він. 

Заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.

Раніше до Ради надійшли кілька заяв про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, міністра юстиції Дениса Малюськи, міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця та від голови Фонду державного майна Віталія Коваля.


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