Політика

Стефанчук відповів Путіну, який назвав його “єдиною” легітимною владою в Україні

28 Травня 2024 20:08
путін
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук / Фото з Facebook Ruslan Stefanchuk

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відповів Володимиру Путіну, який заявив, що “єдиною” легітимною владою в Україні є український парламент і його голова.

Конституція України в частині 1 статті 108 стверджує, що президент виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента, написав Стефанчук у Facebook.

А тому на цій посаді до завершення воєнного стану залишатиметься Володимир Зеленський, що відповідає українському законодавству, каже Стефанчук.

“У демократичних суспільствах це називається неперервністю влади. Але ця “неперервність” не в російському (як “довічність”), а в нормальному, демократичному та безпековому розуміннях”, — додав спікер парламенту.


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