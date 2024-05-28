Стефанчук відповів Путіну, який назвав його “єдиною” легітимною владою в Україні

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відповів Володимиру Путіну, який заявив, що “єдиною” легітимною владою в Україні є український парламент і його голова.

Конституція України в частині 1 статті 108 стверджує, що президент виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента, написав Стефанчук у Facebook.

А тому на цій посаді до завершення воєнного стану залишатиметься Володимир Зеленський, що відповідає українському законодавству, каже Стефанчук.

“У демократичних суспільствах це називається неперервністю влади. Але ця “неперервність” не в російському (як “довічність”), а в нормальному, демократичному та безпековому розуміннях”, — додав спікер парламенту.