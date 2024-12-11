Статки Маска перевищили $400 мільярдів – Bloomberg

Ілон Маск став першою людиною в історії, чиї статки перевищили 400 мільярдів доларів.

Про це пише Bloomberg.

Ключовим чинником стало продаж акцій його компанії SpaceX, що збільшило капітал Маска на 50 мільярдів доларів, довівши його загальні статки до 439,2 мільярда доларів за даними Bloomberg Billionaires Index.

Значне зростання статків Маска розпочалося наприкінці 2022 року й особливо прискорилося після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США минулого місяця. Маск став відомим політичним донором і прихильником Трампа, що сприяло зростанню його капіталу на 66%.

Акції Tesla Inc. піднялися приблизно на 65% після виборів, оскільки інвестори очікують, що адміністрація Трампа пришвидшить впровадження безпілотних автомобілів і скасує податкові пільги для електромобілів, які підтримують конкурентів Tesla. Очікується, що Маск відіграватиме важливу роль у новій адміністрації як співголова Департаменту урядової ефективності.

Тим часом вартість його стартапу у сфері штучного інтелекту xAI зросла більш ніж удвічі, досягнувши 50 мільярдів доларів після останнього раунду фінансування в травні. Wall Street Journal повідомила, що перемога Трампа сприяла відновленню інтересу до компанії.

Крім того, SpaceX та її інвестори уклали угоду на 1,25 мільярда доларів щодо викупу акцій, що підняло оцінку компанії до 350 мільярдів доларів, зробивши її найдорожчим приватним стартапом у світі.

SpaceX значну частину своїх доходів отримує від урядових контрактів у США, і очікується, що підтримка цієї компанії лише зростатиме за адміністрації Трампа. Новообраний президент неодноразово висловлював захоплення баченням Маска щодо колонізації Марса та навіть відвідав запуск SpaceX у Техасі після виборів.