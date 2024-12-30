Мерц засудив Маска за підтримку “Альтернативи для Німеччини” 

Лідер німецького опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, який балотується на посаду канцлера, розкритикував американського мільярдера Ілона Маска за його підтримку ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” (“АдН”) у колонці для газети Welt am Sonntag.

Заяву Мерца наводить dpa.

Мерц назвав заяву Маска про підтримку “АдН” на виборах 23 лютого “надмірною і свавільною”. Він підкреслив, що не може пригадати подібного випадку втручання в виборчу кампанію в західних демократіях.

У своїй колонці Маск охарактеризував “АдН” як “останню надію для цієї країни”. У відповідь Мерц зазначив: “Уявіть собі реакцію американців на подібну статтю відомого німецького бізнесмена в New York Times, що підтримує аутсайдера на президентських виборах у США”.

У зв’язку з публікацією цієї колонки редакторка розділу думок Welt am Sonntag Єва Марі Когель подала у відставку на знак протесту.

Перед тим Маск написав у своєму акаунті на X (Twitter), що “тільки “АдН” може врятувати Німеччину”.