Статки 500 найбагатших людей світу перевищили 10 трлн доларів: хто у лідерах

У 2024 році 500 найбагатших людей світу стали значно багатшими, а Ілон Маск, Марк Цукерберг і Дженсен Хуанг очолили групу мільярдерів, досягнувши нового рубежу: сукупні статки склали 10 трильйонів доларів.

Про це пише видання Bloomberg.

Нестримне зростання акцій американських технологічних компаній відіграло ключову роль у збільшенні статків трійки найбагатших людей світу, а також Ларрі Еллісона, Джеффа Безоса, Майкла Делла та співзасновників Google Ларрі Пейджа і Сергія Бріна. Лише вісім технологічних титанів цього року заробили понад 600 мільярдів доларів, що становить 43% від 1,5 трильйона доларів серед 500 найбагатших людей, які відстежуються в Індексі мільярдерів Bloomberg Billionaires Index.

Але саме Маск – так званий “перший приятель” новообраного президента Дональда Трампа після безпрецедентної підтримки його передвиборчої кампанії – домінував серед найбагатших людей світу у 2024 році.

Як пише Bloomberg, тісні стосунки Маска з новим президентом допомогли збільшити вартість його компаній, зокрема Tesla Inc., SpaceX і xAI. Це збільшило його статки до безпрецедентних 442,1 млрд доларів, що на 213 млрд доларів більше, ніж на початку року. Розрив у 237 млрд доларів між ним і Безосом на 17 грудня став найбільшим за всю історію розривом між першою і другою позиціями в індексі багатства Bloomberg.

Ось деякі з найбільших переможців і переможених цього року.

Фінансові переможці-2024

Дональд Трамп: Статки новообраного президента злетіли до рекордних висот цього року, чому сприяли результати діяльності його мажоритарної частки в Trump Media & Technology Group Corp. Незважаючи на те, що в минулому кварталі DJT, як називається ця соціальна медіа-компанія, зазнала збитків у розмірі 19,2 мільйона доларів, цього року її ринкова вартість зросла на 95% і становить понад 7 мільярдів доларів.

Дженсен Хуанг / Фото: Bloomberg

Дженсен Хуанг: генеральний директор Nvidia Хуанг став одним з найбільших індивідуальних переможців буму штучного інтелекту, додавши цього року 76 мільярдів доларів до своїх статків. У 2024 році акції Nvidia майже потроїлися, а в червні вона вперше стала найдорожчою компанією у світі.

Марк Цукерберг: Попри антимонопольний штраф у розмірі 841 млн доларів від ЄС та сумніви інвесторів на початку року щодо багатомільярдного поштовху компанії у сфері штучного інтелекту, генеральний директор Meta додав $81 млрд до своїх статків цього року, коли акції Meta зросли майже на 70%.

Китайські та молоді мільярдери

Китайські мільярдери, серед яких Tencent Holdings Ltd. CEO Поні Ма, Xiaomi Corp. Лей Цзюнь та співзасновник Cambricon Technologies Corp. Чень Тяньши, додали 14% до своїх статків у 2024 році. Їхні прибутки перекрили трирічні втрати, спричинені тривалою кризою на ринку нерухомості та утисками з боку уряду щодо потужних технологічних компаній.

Молоді мільярдери зі списку цього року збільшили свої статки більш ніж удвічі, ніж їхні старші колеги. Мільярдери віком до 60 років складають 27% індексу.

Фінансові невдахи-2024

Французькі розкішні мільярдери: Статки Бернара Арно, Франсуази Беттенкур Мейерс і Франсуа Піно, чиї багатства походять від холдингів у секторі товарів розкоші, зазнали великих втрат у 2024 році. Після багатьох років прибутків, спричинених пандемією, коли розкішний шопінг витіснив витрати на ресторани та розваги, уповільнення продажів – особливо на ключовому китайському ринку – коштувало трьом мільярдерам загалом 71 мільярд доларів США.

Колін Хуанг: Хуанг зазнав найбільшого скорочення статків серед китайських мільярдерів. Магнат електронної комерції, який стоїть за Temu, ненадовго став найбагатшою людиною Китаю в серпні, але закінчив рік зі статком у 18 мільярдів доларів після того, як невтішний звіт про прибутки призвів до падіння акцій його компанії на 29% за один день.

Бернар Арно / Фото: Bloomberg

Рікардо Салінас: Голова Grupo Elektra SAB, мексиканського роздрібного та банківського конгломерату, втратив більш ніж половину своїх статків за один день після того, як акції його компанії впали після заяв Салінаса про те, що його ошукав колишній фінансовий радник. Минулого тижня Салінас оголосив про намір зробити компанію приватною.

Карлос Слім: Слім, який володіє великими пакетами акцій латиноамериканських компаній у телекомунікаційному, банківському, будівельному та енергетичному секторах, у 2024 році втратив 26 мільярдів доларів. На його статки вплинули валютні курси – песо впав приблизно на 20% після років відносної стабільності – і падіння ринків після перемоги лівої кандидатки Клаудії Шейнбаум на президентських виборах у Мексиці в червні.

Фам Нхат Вуонг: В’єтнамський магнат, який володіє активами у сфері нерухомості, роздрібної торгівлі та охорони здоров’я, побачив, як акції його компанії з виробництва електромобілів Vinfast Auto Ltd. впали приблизно на 70% на початку року після того, як збитки збільшилися, а ринок погіршився через його агресивні плани розширення. З того часу акції дещо відновилися, але падіння коштувало Вуонгу майже половини його статків.