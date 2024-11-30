Спорт

Стартував Кубок світу з біатлону: відомі результати першої гонки
30 Листопада 2024 15:11
біатлон
Біатлонний стадіон у Контіолахті / Фото NordicFocus

Сезон Кубка світу з біатлону 2024/25 стартував у суботу, 30 листопада, одиночною змішаною естафетою в Контіолахті (Фінляндія). Україну в цій гонці представляли Олена Городна та Артем Тищенко, які завершили змагання на дев’ятій позиції.

Олена Городна успішно пройшла стрільбу лежачи на першому етапі, залишивши вогневий рубіж четвертою. Проте на стійці спортсменка використала два додаткові патрони, опустившись на десяту сходинку.

Артем Тищенко, який виступав на другому етапі, відстрілявся лежачи без помилок, піднявшись на дев’яте місце. Під час стрільби стоячи він використав один додатковий патрон і передав естафету десятим.

Третій етап Городна почала з бездоганної стрільби лежачи, втримуючи дев’яту позицію. На стійці їй знову знадобилося два додаткові патрони, але місце в топ-10 вдалося зберегти.

На останньому етапі Тищенко відзначився чистою стрільбою лежачи, залишивши вогневий рубіж десятим. Завершивши стрільбу стоячи без помилок, він виграв фотофініш у США, забезпечивши Україні дев’яту позицію.

Перемогу здобула збірна Швеції. Франція завдяки фотофінішу випередила Німеччину та посіла друге місце.

Сьогодні на етапі в Контіолахті відбудеться класична змішана естафета. За збірну України виступлять Христина Дмитренко, Юлія Джима, Антон Дудченко та Віталій Мандзин. Старт запланований на 16:45 за київським часом.


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