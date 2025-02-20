Стармер представить Трампу план розміщення європейських військ в Україні, – The Telegraph

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер має намір представити президенту США Дональду Трампу миротворчий план, що передбачає розміщення до 30 тисяч європейських військових в Україні для забезпечення припинення вогню.

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на джерела.

Очікується, що наступного тижня під час візиту до Вашингтона Стармер детально роз’яснить, як європейські сили можуть контролювати дотримання угоди про припинення вогню, якщо її буде досягнуто.

Англо-французьку стратегію щодо миротворчої місії 17 лютого представили європейським лідерам на екстреній зустрічі в Парижі. Документ підготували на тлі побоювань, що США можуть скоротити підтримку України.

План передбачає розміщення європейських військових у містах, портах та на об’єктах критичної інфраструктури, зокрема атомних електростанціях, однак не на лінії фронту. Основний акцент буде на технічному моніторингу, включно з супутниковою розвідкою, дронами та літаками-розвідниками.

Також розглядається можливість відправки патрульних кораблів у Чорне море для захисту торговельних шляхів.

Операція потребуватиме “захисного механізму США”, що може включати розміщення американських винищувачів у Польщі та Румунії. Крім того, в НАТО можуть розпочатися дискусії щодо статті 5 про колективну оборону, щоб гарантувати захист європейських військ у разі ескалації.

Як зазначає The Telegraph, план може отримати підтримку Трампа, оскільки не передбачає розгортання американських військ в Україні.