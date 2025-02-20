Політика

Стармер представить Трампу план розміщення європейських військ в Україні, – The Telegraph
20 Лютого 2025 08:22
читать на русском →
Британський прем’єр-міністр Кір Стармер / Фото: REUTERS
Британський прем’єр-міністр Кір Стармер / Фото: REUTERS

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер має намір представити президенту США Дональду Трампу миротворчий план, що передбачає розміщення до 30 тисяч європейських військових в Україні для забезпечення припинення вогню.

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на джерела.

Очікується, що наступного тижня під час візиту до Вашингтона Стармер детально роз’яснить, як європейські сили можуть контролювати дотримання угоди про припинення вогню, якщо її буде досягнуто.

Англо-французьку стратегію щодо миротворчої місії 17 лютого представили європейським лідерам на екстреній зустрічі в Парижі. Документ підготували на тлі побоювань, що США можуть скоротити підтримку України.

План передбачає розміщення європейських військових у містах, портах та на об’єктах критичної інфраструктури, зокрема атомних електростанціях, однак не на лінії фронту. Основний акцент буде на технічному моніторингу, включно з супутниковою розвідкою, дронами та літаками-розвідниками.

Також розглядається можливість відправки патрульних кораблів у Чорне море для захисту торговельних шляхів.

Операція потребуватиме “захисного механізму США”, що може включати розміщення американських винищувачів у Польщі та Румунії. Крім того, в НАТО можуть розпочатися дискусії щодо статті 5 про колективну оборону, щоб гарантувати захист європейських військ у разі ескалації.

Як зазначає The Telegraph, план може отримати підтримку Трампа, оскільки не передбачає розгортання американських військ в Україні.


Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
20 Лютого 2025 10:25

У Повітряних силах розповіли деталі нічного комбінованого удару росіян
20 Лютого 2025 09:28

США запропонують Україні спрощену угоду щодо видобутку мінералів, – Reuters
20 Лютого 2025 08:00

Україна вшановує пам’ять Героїв Небесної Сотні
20 Лютого 2025 07:23

Російська авіабомба влучила у багатоповерхівку у Херсоні, серед поранених є діти
20 Лютого 2025 07:10

Росіяни другий день поспіль атакують Одесу дронами (фото, відео)
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Лана ЗЕРКАЛЬ

50% стали каменем спотикання у спілкуванні між Україною та США
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Победители и побежденные по-настоящему определятся через 10-20 лет
Юрій ЛУЦЕНКО

Вибори по-білоруськи?
Юрій САПРОНОВ

Сильний домовляється і вже домовився із сильним. Без нас
Лана ЗЕРКАЛЬ

Щоб “перевернути стіл”, ми маємо знайти своє місце в шоу Трампа
Сергій ПРИТУЛА

Система глобальної колективної безпеки, правосуддя та охорони здоровʼя тріщить та розвалюється
усі думки