Стара втомлена людина, яка вірить у неонацистів та іншу маячню. Кулеба про Лаврова

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що колись його російський “колега” Сергій Лавров був висококваліфікованим дипломатом, але зараз це “стара та втомлена людина”. Про це Кулеба сказав в інтерв’ю Зе Интервьюер.

На запитання про те, чи справді Лавров є “таким злом”, Кулеба відповів: “Ні, це стара втомлена людина, яка колись справді була високопрофесійним дипломатом. Була – було б нечесно заперечувати це. А зараз він просто ухвалив рішення бути з Путіним у всьому і до кінця, а це вже не про дипломатію”.

Коментуючи свою зустріч із Лавровим у Туреччині цієї весни, Кулеба сказав, що жодного хвилювання чи страху він не мав, але було “ключове завдання не зірватися”.

За словами глави МЗС, на цій зустрічі Лавров продемонстрував, що щиро вірить у всю російську пропаганду. Наприклад, стверджував, що фотографії вагітних жінок із розбомбленого у Маріуполі пологового будинку – це нібито фейк. Водночас, за його словами, Лавров говорив це без камер і за зачиненими дверима.

Кулеба підкреслив: попри гарантії, що розмова залишиться конфіденційною, Лавров не став чесно відповідати на запитання, чого хоче РФ, а натомість продовжив озвучувати “всю цю пургу про русофобів, неонацистів, геноцид Донбасу”.

“До розмови в Анталії я сумнівався, вірить він чи грає. Після цієї розмови я впевнений, що він вірить у найбільшу нісенітницю, яку говорить, і це захисна реакція мозку. Тому що говорити це, не переконавшись у тому, що це правда, це шлях до шизофренії”, – вважає Кулеба.

Також Кулеба розповів, що на переговорах попередив представників Туреччини, щоб вони не намагалися організувати якісь спільні фото чи рукостискання глави МЗС із Лавровим.