Станція столичного метро “Лук’янівська” відновила роботу

Після пошкоджень, спричинених ворожим обстрілом, станція “Лук’янівська” у Києві знову приймає пасажирів.

Про це повідомили в Київському метрополітені.

“Вхід і вихід працюють у напрямку ТЦ “Квадрат”. Вихід у напрямку вул. Юрія Іллєнка тимчасово зачинений”, – йдеться у повідомленні.

Уранці в Києві був приліт у районі метро “Лук’янівська”.

Влада повідомила про трьох загиблих і трьох поранених. Удар завдавали балістикою.

Є часткове руйнування адміністративної будівлі, бізнес-центру та магазину. Пошкоджено магістральний водопровід.

Також пабліки пишуть, що пошкоджено метро «Лук’янівська». Поруч із ним згоріли три автомобілі й десять пошкоджено.