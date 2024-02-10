Стали відомі подробиці загибелі сім’ї з трьома дітьми у Харкові

Начальник Слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов повідомив подробиці загибелі сім’ї з дітьми:

Старшому Льоші було сім років, середньому Михайлу — чотири роки, найменший — Павло, йому було десять місяців.

Зазвичай під час тривог батьки з дітьми ховалися у підвалі. Але цього разу, коли родина побігла ховатися, біля будинку вже горіли дві машини та паливо.

Попередньо встановили, що старший та молодший хлопчики були біля мами. Матір з синами намагалася врятуватися у ванній та тримала дітей в обіймах.

А середній Михайло завжди бігав за татом. Чоловік ймовірно, знепритомнів першим, а малий — забився в куток, сам в кухні, де і знайшли його тіло.