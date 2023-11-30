Кримінал

Стали відомі подробиці обшуків у Почаївській лаврі

30 Листопада 2023 12:25
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Служба безпеки України підтвердила обшуки у Почаївській Успенській лаврі УПЦ МП у Тернопільській області. Обшуки проходять у межах кримінального провадження щодо керівництва лаври.

Зазначається, що правоохоронці перевіряють причетність керівництва Почаївської лаври до розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

За даними слідства, представники Почаївської лаври оприлюднили на сайті монастиря публікацію, в якій ображали національну честь та гідність іудеїв, а також розпалювали релігійну ворожнечу до представників усіх церков, окрім УПЦ.

Також у публікації клірики УПЦ МП поставили під сумнів існування України як суверенної держави окремої від РФ.

СБУ ініціювала проведення експертизи. Вона підтвердила, що публікація містить висловлювання, які розпалюють ворожнечу та ненависть.

У рамках кримінального провадження за ст. 161 ККУ триває розслідування. СБУ не уточнила, що було знайдено на території Почаївської лаври у межах слідчих дій.


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