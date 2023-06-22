Політика

Стали відомі подробиці нічного ракетного удару по Україні

22 Червня 2023 10:41
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ракетний удар

Уночі 22 червня 2023 року російські окупанти атакували Україну з повітря ракетами Х-22, Х-47 «Кинджал» та ударними дронами «Shahed-136/131».

Як повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ, із бомбардувальників Ту-22м3 з акваторії Азовського моря противник здійснив пуски трьох крилатих ракет Х-22, із МіГ-31К – трьох аеробалістичних ракет Х-47 «Кинджал». Також зафіксовано пуски чотирьох іранських «шахедів» – три ворожі дрони знищено протиповітряною обороною.

“На щастя, ракети ворога не досягли своїх цілей на Дніпропетровщині. Втім, окупанти продовжують терор проти українського народу, атакуючи об’єкти критичної інфраструктури України”, – йдеться у повідомленні.


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